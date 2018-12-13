Крепления для беговых лыж: SNS и NNN, виды и совместимость

Выбрать лыжные крепления становится сложнее из-за борьбы брендов за удержание клиента. Если до 2015 года была только бесшурупная платформа NIS, которую все без проблем сверлили и ставили любые крепления, то с 2016 года все усложнилось. Появилась система IFP с новой платформой, на которую не так просто поставить крепления на шурупах без переходника. Теперь выбор креплений – головная боль для непосвященного в эти маркетинговые войны пользователя.

В статье кратко и понятно рассказываем о типах лыжных креплений, платформ, их совместимости и какую лучше выбрать.

Виды лыжных креплений: отличия SNS, NNN и Turnamic, совместимость

На конкуренции систем SNS и NNN выросло не одно поколение лыжников, к этому уже все привыкли – отличие SNS от NNN в количестве направляющих. В 2005 году NNN перешла на бесшурупную платформу NIS и постепенно отказалась от креплений на шурупах. В 2016 году выходит система IFP с креплениями Turnamic – с ней выпускаются только лыжи Fischer и Rossignol. Salomon и Atomic выпускают свою систему Prolink – аналог NNN, только на шурупах. Теперь разберемся в этой чехарде, чтобы все стало понятно.

Лыжные крепления NN75

Устаревшая система креплений Nordic Norm 75. Не имеет никаких преимуществ, кроме цены. Редко встречается в продаже и даже в лыжных прокатах.

Лыжные крепления SNS ( Salomon Nordic System )

Система французского бренда Salomon, со временем ее стали копировать неизвестные производители, в том числе китайские. Крепления SNS отличаются одной широкой направляющей. Делятся на Pilot (2 скобы крепления ботинка) и остальные с одной точкой крепления (без слова Pilot в названии). Все крепления этой системы ставятся на шурупы в просверленные лыжи.

Ботинки SNS совместимы с креплениями:

Salomon Profil и SNS Access

Salomon Pilot (крепления Pilot подходят только к ботинкам Pilot, ботинки Pilot подходят к любым креплениям SNS)

(крепления Pilot подходят только к ботинкам Pilot, ботинки Pilot подходят к любым креплениям SNS) Salomon Propulse

Совместимость лыжи-крепление:

Крепления SNS ставятся на шурупы на любые лыжи

Лыжные крепления NNN ( New Nordic Norm )

Система норвежского бренда Rottefella. Крепления NNN существуют на шурупах и бесшурупных платформах. В 2016 году вышла система креплений Turnamic и ботинки с подошвой Turnamic (Fischer, Rossignol) – аналогичны подошве NNN, ботинки полностью совместимы. Salomon и Atomic не остались в стороне, а выпустили свои крепления Prolink – те же NNN, но на шурупах.

Rottefella , не смотря на это, продолжает развитие системы NIS и выпускает систему NIS 2.0 с креплениями Move (ботинки остались те же NNN). Об этом читайте в нашей статье Крепления Rottefella Move, которые можно двигать на ходу.

Ботинки NNN и Turnamic совместимы с креплениями:

Совместимость лыжи-крепления:

Крепления Rottefella NIS только на платформы NIS

Крепления Turnamic только на платформы IFP

Крепления Prolink только на шурупах (можно просверлить любую платформу, но об этом ниже)

Коньковые и классические крепления

Крепления делятся на коньковые и классические. На креплениях для коньковых лыж флексор (резинка) более жесткий, а на SNS Pilot есть вторая точка фиксации ботинка. Крепления для классических лыж имеют более мягкий флексор. В любительских комбинированных креплениях стоит универсальный флексор, который подойдет только для катания классикой и прогулок.

В коньковом ходе лыжа будет болтаться на мягком флексоре в фазе проноса. В классике наоборот нужен флексор помягче, чтобы не мешал работе стопы и отталкиванию. Обязательно обратите внимание при покупке, для какого стиля предназначены крепления.

Какие крепления для лыж лучше: механические или автоматические

Все производители имеют в своей линейке автоматические и механические крепления. Автоматические защелкиваются сами, а отстегиваются вручную. Механические – застегиваются и отстегиваются вручную.

Автоматические крепления менее надежны и предназначены для прогулок на лыжах, стоят значительно дешевле механических. Могут отстегиваться в самый неподходящий момент, если перед катанием в механизм забился снег.

крепления менее надежны и предназначены для прогулок на лыжах, стоят значительно дешевле механических. Могут отстегиваться в самый неподходящий момент, если перед катанием в механизм забился снег. Механические крепления надежные и долговечные, предназначены для тренировок и соревнований, выдерживают большие нагрузки. Стоят дороже, но работают как часы – не отстегиваются в неподходящий момент, механизм не замерзает.

SNS или NNN: какая система лучше?

Маркетинг и война патентов вынуждают лыжников идти на компромиссы. В этой войне не стали огораживаться только Salomon и Atomic – выпустили ботинки с разными подошвами под разные крепления. В статье о подборе лыжных ботинок, мы писали, что лучше выбирать крепления под ботинки, а не наоборот. Нельзя сказать, лучше NNN или SNS – обе надежные и качественные. Единственное, что может остановить от покупки ботинок SNS – они постепенно теряют популярность, в продаже их становится все меньше. К тому же многие не хотят сверлить свои новые лыжи, если их можно не сверлить.

Крепления какого бренда выбрать?

Ответ, наверное, предсказуем. По возможности выбирайте крепления именитых брендов, таких как Salomon, Rottefella, Fischer, Rossignol, Atomic. Они будут дороже российских и китайских аналогов, но изготовлены из прочного, морозоустойчивого пластика и проходят жесткий контроль качества. У российских и китайских аналогов выше процент брака, хуже качество, но ниже цена.

В чем преимущества NIS и Turnamic перед креплениями на шурупах?

Основное преимущество отнюдь не в упрощении монтажа, а в возможности перемещать крепление по лыже и адаптировать работу лыж под свои нужды. Это удобно в классике, когда смещением можно регулировать держание лыж. Сдвинув на пару щелчков вперед, получите лучшее держание, но чуть пострадает скольжение. Сдвинув назад – наоборот, скольжение улучшится, но держание станет хуже. На лыжах с камусом Skin регулировать держание и скольжение можно только сдвигом креплений.

В коньковом ходе смещением креплений настраивается соотношение устойчивость/скорость. Смещение вперед увеличивает устойчивость лыж, смещение назад – уменьшает устойчивость, но увеличивает выкат. Эффект не столь значительный, как на классике.

Как установить крепления NIS и IFP на лыжи без платформы?

Платформы NIS и IFP продаются отдельно и устанавливаются шурупами на любые лыжи.

Как установить крепления SNS на лыжи с платформой NIS и IFP?

На платформу NIS крепления устанавливаются как обычно: размечаете, сверлите, прикручиваете. С платформой IFP сложнее – для установки нужно получить ровную площадку. Для этого в продаже можно найти специальный переходник IFP Adaptor plate или подложить кусочек пластика для выравнивания. Подробнее об этом читайте в статье Крепления Turnamic и платформа IFP.

Как пользоваться креплениями NIS?

Как пользоваться креплениями IFP Turnamic?

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